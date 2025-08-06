نواب أمريكيون ديمقراطيون: العقوبات ضد روسيا تراخت تحت إدارة ترامب



وكالات

أعرب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، عن اعتقادهم بأن نظام العقوبات الأمريكي ضد روسيا قد تراخى تحت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وذلك في تقرير صدر الثلاثاء.

وأشار التقرير الذي أعده عضوا مجلس الشيوخ جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وإليزابيث وارين عن ولاية ماساتشوستس، إلى أن واشنطن "توقفت فور تولي ترامب منصبه عن فرض عقوبات رئيسية واتخاذ إجراءات رقابة تصديرية من شأنها تعزيز الضغط الأمريكي" على روسيا.

ويرى المشرعان أن الإدارة الجمهورية الحالية "أظهرت مرارا عدم استعدادها للإبقاء على عقوبات فعالة" ضد روسيا.

واعتبر عضوا مجلس الشيوخ أن إدارة ترامب فوتت فرصة فرض قيود إضافية على صادرات النفط الروسي.

كما رأيا أن الرقابة على نظام العقوبات الأمريكي ضد روسيا تراجعت بسبب تخفيض الإدارة الحالية لموظفي عدد من الوكالات، بما فيها وزارة الخارجية والخزانة والتجارة والعدل، وفقا لروسيا اليوم.

وحذرت شاهين ووارين من أن "هذا يهدد بتقويض قدرتنا على الحفاظ على العقوبات وتعزيزها وفرض رقابة على الصادرات".

وكشف التقرير أن قسم تنسيق السياسات العقابية في الخارجية لم يعد يضم سوى موظفين اثنين، دون تعيين مسؤول رسمي عنه.

وفي مطلع يوليو، أعلنت شاهين ووارين إلى جانب السناتور الديمقراطي كريس كونز (عن ولاية ديلاوير) نيتهم التحقيق في عدم فرض إدارة ترامب أي عقوبات جديدة على المجمع الصناعي العسكري الروسي منذ توليها السلطة. ويأتي هذا التقرير نتيجة لذلك التحقيق.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في 14 يوليو أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% تقريبا على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق حول أوكرانيا خلال 50 يوما. ثم أعلن في 29 يوليو تقليص المهلة إلى 10 أيام.

وفي 5 أغسطس، ذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا لاحقا بشأن فرض الرسوم الجمركية المذكورة، مشيرا إلى أن الخطوات الأمريكية التالية ستعتمد على نتائج المحادثات التي سيجريها مبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف في موسكو.