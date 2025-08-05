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البث العبرية: مواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الأركان في اجتماع الحكومة

09:10 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن مواجهة حادة وقعت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع الحكومة اليوم.

وحذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الحكومة بشأن خطة احتلال غزة قائلا: "أنتم ذاهبون لفخ في القطاع".

وذكرت البث العبرية، أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان تقديم تعديلات على خطة احتلال قطاع غزة وتقديمها من جديد، كما طالبه بعدم التهديد بالاستقالة في وسائل الإعلام وإنه لا يقبل بذلك.

كذلك، أشارت البث العبرية، إلى أن رئيس الأركان طلب من نتنياهو بالتوقف عن مهاجمته وعدم تسريب الأخبار ضده، مؤكدة أن زامير لم يؤكد أو ينف خلال الاجتماع أنه سينفذ قرار الحكومة باحتلال غزة والأمر سيحسم في اجتماع الخميس المقبل.

ونقلت القناة 13 العبرية عن زامير خلال اجتماع للحكومة، قوله إن هناك التزام أخلاقي تجاه الأسرى واحتلال غزة فخ استراتيجي سيشكل خطرا عليهم وسيتسبب في تآكل الجيش لسنين قادمة.

وأوضحت القناة العبرية، أن رئيس الأركان عرض 3 مخططات بديلة لاحتلال غزة تشمل تقسيم القطاع وتطويق مدينة غزة ومخيمات الوسط وزيادة الضغط على حماس.

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بنيامين نتنياهو إيال زامير الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
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