باماكو- (أ ب)

قالت سلطات مالي اليوم الثلاثاء إنه تم الإفراج عن أربعة سائقي شاحنات مغاربة أمس الأول الأحد ، كان تنظيم الدولة الإسلامية قد اختطفهم في يناير الماضي في غرب أفريقيا واحتجزهم طوال أشهر.

وكان السائقون ينقلون معدات إلكترونية من الدار البيضاء إلى نيامي، عاصمة النيجر، قبل الإبلاغ عن اختفائهم في 18 يناير/كانون الثاني 2025 في شمال شرق بوركينا فاسو، بالقرب من الحدود مع النيجر.

وقالت حكومة مالي في بيان أذاعه التلفزيون في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه تم الإفراج عن سائقي الشاحنات " وهم في أمان وحالة جيدة" مساء أمس الأول الأحد.

وأضاف البيان أن السائقين كانوا محتجزين لدى تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل. ونشر تلفزيون مالي مقطع فيديو يظهر السائقين وهم يرتدون الزي المالي بصحبة رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي جويتا.

وأوضحت حكومة مالي أن الإفراج عن السائقين كان ممكنا بفضل الجهود المنسقة بين وكالة الأمن الوطني في مالي والاستخبارات الخارجية المغربية.