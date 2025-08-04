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ارتفاع بنسبة 1000% لطلبات العلاج النفسي لجنود الاحتياط الإسرائيليين

10:45 م الإثنين 04 أغسطس 2025

جنود الاحتياط الإسرائيليين أرشيفية

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وكالات

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، عن رئيس وحدة الصحة النفسية في الجيش الإسرائيلي قوله إن عدد جنود الاحتياط الذين يطلبون العلاج ارتفع بنسبة 1000%.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش سيلغي أوامر التعبئة التي كانت تُرسل إلى الجنود بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، والتي كانت تقضي باستدعائهم لأداء أربعة أشهر في صفوف الاحتياط.

وجاء قرار الإلغاء، وفقاً للهيئة، بعد أن رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، استدعاء قوات احتياط إضافية في إطار خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، ما يعكس وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية بشأن توسيع نطاق المواجهة الحالية.

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