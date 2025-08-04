ترامب: سنفرض عقوبات على روسيا إن لم تستجب لنا وواصلت حربها مع أوكرانيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستفرض عقوبات على روسيا في حال استمرت بحربها مع أوكرانيا.

وصرّح ترامب للصحفيين في مطار ليهاي فالي الدولي في بنسلفانيا قائلا: "سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا إن لم تستجب لنا، وواصلت حربها مع أوكرانيا".

لكن ترامب قال إن روسيا "تبدو جيدة في تجنب العقوبات"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أن مبعوثه ستيف ويتكوف قد يزور روسيا يوم الأربعاء أو الخميس.

والسبت، أمر ترامب، بنشر غواصتين نوويتين في "مناطق مناسبة"، وذلك ردا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال" بأنه: "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، فقد أصدرت أوامر بتمركز غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة تحسبا لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة والمثيرة للفتنة أكثر من مجرد كلمات".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي نوع الغواصات، أو موقع تمركزها، كما أن البنتاغون عادة ما يتكتم على تحركات الغواصات، أو أماكن تواجدها.