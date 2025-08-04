أمريكا تتهم الهند بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا



وكالات

اتهم أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهند بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بشكل فعال من خلال شراء النفط من موسكو، بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي الضغط على نيودلهي للتوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض وأحد أكثر مساعدي ترامب: "نفوذا ما قاله ترامب بوضوح شديد هو أنه من غير المقبول أن تواصل الهند تمويل هذه الحرب بشراء النفط من روسيا".

كانت تصريحات ميلر من أقوى الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب حتى الآن إلى أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ميلر: "سيصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي مع الصين في شراء النفط الروسي. إنها حقيقة صادمة".

وخفف ميلر من حدة انتقاداته بالإشارة إلى علاقة ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتي وصفها بأنها "رائعة".

ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وذكرت مصادر في الحكومة الهندية، أن نيودلهي ستواصل شراء النفط من موسكو على الرغم من التهديدات الأمريكية.

ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الهندية حيز التنفيذ يوم الجمعة نتيجة شراء نيودلهي العتاد العسكري والطاقة من روسيا.

وهدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.