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عائلات الأسرى: أبناؤنا لن يصمدوا طويلًا في جحيم أنفاق غزة

09:57 م الأحد 03 أغسطس 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين، الأحد، إن حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتكرر عن تحرير الأسرى في إطار الحسم العسكري هو تضليل وخداع للرأي العام.

وأكدت عائلات الأسرى، أن استعادة الأسرى هو المسار الوحيد لتحقيق النصر وتوسيع الحرب يعرض حياتهم لخطر متزايد، موضحين أن الصور المروعة للأسرى داخل الأنفاق تظهر أنهم لن يصمدوا طويلا في هذا الجحيم.

وأشارت الصحيفة " العبرية نقلا عن مصدر سياسي، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع نحو تحرير الأسرى من خلال الحسم العسكري مع الإبقاء على إدخال المساعدات للمناطق الواقعة خارج سيطرة حماس.

وقالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناقش الخطوات المستقبلية بغزة في اجتماعها المقرر الثلاثاء المقبل وسط مطالبات لرئيس الأركان إيال زامير باتخاذ قرارات.

وأكد مسؤولون، أن الحديث عن صفقة شاملة مجرد شعارات والحكومة لم تناقش أي مقترحات جديدة في هذا الشأن.

من جانبه، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن نتنياهو وحكومته يتجاهلون منذ شهور تجويع الأسرى في غزة على الرغم من علمهم به، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

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