نتنياهو: طالبت الصليب الأحمر بالتواصل مع حماس لتوفير الرعاية لأسرانا

وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن رئيس الوزراء طالب رئيس المكتب الإقليمي للصليب الأحمر بالعمل مع حماس وجميع الجهات في غزة لضمان حصول الأسرى الإسرائيليين على رعاية مناسبة.

وأضاف نتنياهو: "قلت للرئيس الإقليمي للصليب الأحمر إن كذبة تجويع سكان غزة التي تنشرها حماس تخالف الحقيقية"، مؤكدا أنه "لا يمكن للعالم أن يظل غير مبال بالصور المروعة لأسرانا والتي تذكرنا بجرائم النازيين.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، نشرت مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي "أفيتار دافيد" من داخل أحد الأنفاق بغزة، وقد بدا عليه آثار الجوع الشديد نتيجة شح الطعام المتوفر في غزة والمجاعة المصطنعة من قبل الاحتلال.

وقال الأسير الإسرائيلي، إنه لم يأكل منذ أيام على التوالي ولا يعلم ماذا سيأكل، مؤكدا أنه يزداد نحافة يوما بعد آخر وهو في وضع سيئ جدا، موجها رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أقول لنتنياهو إنني أشعر بأنه تم التخلي عني".

وأوضح دافيد: "ما أقوم به هو حفر قبري بيدي"، مؤكدا أن كل يوم يمر يضعف جسده أكثر ويقربه من الموت.

وأشار دافيد، إلى عناصر المقاومة الفلسطينية يقدمون له كل ما يستطيعون توفيره من الطعام.

وظهر دافيد، وهو يدوّن التاريخ والتوقيت في ورقة معلقة على الجدار غرفة احتجازه بأحد الأنفاق في غزة، حيث سجل نوع الوجبات الغذائية التي تناولها على مدار شهر يوليو الجاري منذ بدايته، وحتى الأيام التي لم يتمكن فيها من الحصول على طعام.

وخلال الفيديو، ظهر دافيد وهو يحصل على علبة غذاء، قال إنه سيتناولها على مدار يومين "حتى لا يموت".

وشددت عائلة الأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد، على أنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة وإلى أفيتار أيضا، داعية حكومة الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول العالم إلى بذل كل جهد لإنقاذ أفيتار.