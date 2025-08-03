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وزير الدفاع الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة

04:06 م الأحد 03 أغسطس 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة.

وفي وقت سابق من اليوم، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، بمشاركة أكثر من 2228 مستوطن، في الذكرى التي يُطلق عليها اليهود "ذكرى خراب الهيكل"، وذلك وسط أداء طقوس دينية ورقصات استفزازاية في ساحات المسجد.

وخلال الاقتحام، دعا بن غفير لإعادة احتلال قطاع غزة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليه.

وشهد الاقتحام الذي استمر لنحو ثلاث ساعات فقط، دخول 2228 مستوطنا إلى باحات المسجد، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في واحدة من أكبر عمليات الاقتحام المنظمة للمكان المقدّس في الفترة الأخيرة.

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