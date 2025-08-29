إعلان

الجيش الإسرائيلي يداهم منزلا بريف القنيطرة جنوبي سوريا وسط تحليق حربي

04:23 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

background

دمشق- (د ب أ)

توغلت عدة آليات عسكرية تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة بجنوب سوريا، حيث داهمت منزلا وقامت بتفتيشه، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السورية.

وأضافت "الإخبارية" أن أجواء محافظة القنيطرة تشهد تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق متفرقة من المحافظة.

ونفذت قوات إسرائيلية عملية مداهمة في قرية رويحينة بريف القنيطرة، أمس الخميس، واعتقلت شابين.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي اعتداءاتها وتوغلها في مناطق الجنوب السوري مجتازة الشريط الحدودي وخط وقف إطلاق النار مراراً، بذرائع التفتيش عن أسلحة وعناصر مرتبطة بجهات خارجية.

ويأتي التوغل الأخير بعد اعتداءات متكررة على الأراضي السورية خلال الأيام الماضية، آخرها الهجوم الجوي للجيش الإسرائيلي على منطقة الكسوة في ريف دمشق، التي أدت إلى سقوط شهداء من الجيش العربي السوري.

الجيش الإسرائيلي سوريا ريف القنيطرة محافظة القنيطرة
