إعلان

الصين تنتقد زيارة عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تايوان

02:51 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الصين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تايبيه (تايوان)- (أ ب)

أثارت زيارة عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تايوان انتقادات من بكين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، وتعارض أي اتصال بين المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين.

وكان رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي، وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري ديب فيشر من ولاية نبراسكا قد وصلا إلى تايبيه اليوم الجمعة لعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار من تايوان لبحث العلاقات بين البلدين والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار، طبقا لما ذكره المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعمل كسفارة فعلية لواشنطن عوضا عن العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي.

ولدى وصوله، قال ويكرإن "الديمقراطية المزدهرة لا يمكن ضمانها بشكل كامل.. نحن هنا للحديث مع أصدقائنا وحلفائنا في تايوان حول ما نفعله لتعزيز السلام بمختلف أنحاء العالم".

وأضاف فيشر "في وقت الاضطرابات العالمية، من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نكون هنا" مشيرا إلى أن النقاشات ستشمل الأمن والفرص والتقدم لهذا الجزء من العالم".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون احتج على الزيارة، قائلا "إنها تقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها وتبعث بإشارة خاطئة بشكل خطير لقوى استقلال تايوان الانفصالية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الأمريكي تايوان بكين روجر ويكر وزارة الخارجية الصينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة