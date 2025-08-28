بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس نادي تركي أثناء تناوله الغداء

القاهرة- مصراوي

تعرّض الرئيس السابق لنادي "ألمداغ سبور"، تونجاي مريتش (49 عامًا)، لهجوم مسلح أثناء تناوله الطعام في مقهى، حيث أطلق مجهول النار عليه فأصابه في رأسه إصابة خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.

الحادث وقع مساء أمس في تمام الساعة التاسعة تقريبًا، في أحد المقاهي بشارع "تولجاهان" في حي جونجوران. ووفقًا لما نقلته وكالة "DHA"، فقد فرّ المهاجم من مكان الحادث، بينما هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع بعد بلاغ شهود العيان.

رغم التدخل الطبي السريع، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ مريتش الذي توفي متأثرًا بجراحه. وأطلقت الشرطة حملة للقبض على المهاجم الفار.

كاميرات المراقبة وثّقت لحظة الهجوم، حيث ظهر الجاني يدخل المقهى، ويستخرج مسدسًا من حزامه، ثم يطلق النار مباشرة على مريتش أثناء جلوسه لتناول الطعام، قبل أن يلوذ بالفرار. كما أظهرت اللقطات حالة الهلع بين الزبائن الذين هربوا بسرعة من المكان.

أحد الشهود ويدعى بكير كايا قال: "كنت أجلس مع أصدقائي في المقهى، ونهضت للذهاب إلى الحمام. كان الزبائن يتابعون ملخص مباراة على التلفاز. لم يكن هناك أي نقاش أو مشادة، فجأة شاب في منتصف العمر وجّه سلاحه نحو الرجل الجالس بجواره وأطلق النار. في تلك اللحظة، هرب الجميع، وأنا انبطحت أرضًا من شدة الصدمة".