قوات الاحتلال تعتقل صحفيًا ومواطنا في بيت لحم

08:28 ص الخميس 28 أغسطس 2025

قوات الاحتلال

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، صحفيا ومواطنا في بيت لحم.

أفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي "أسيد عمارنة"، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن أوقفه حاجز عسكري عند منطقة "قير حلوة" قرب قرية دار صلاح أثناء مروره بمركبته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب "عبد الله حسين الوحش"، ٢١ عاما، من بيت تعمر شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زعترة شرقا وداهمت منزلي الشقيقين: "أحمد وجمال محمود ذويب"، وعبثت بمحتوياتهما، بحسب وفا.

