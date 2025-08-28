إعلان

بدء تحرك 20 شاحنة مساعدات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة

07:53 ص الخميس 28 أغسطس 2025

المساعدات الانسانية لغزة

وكالات

بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تحرك 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

وازداد عدد الشاحنات الذي يدخل القطاع يوميا بشكل ملحوظ، بسبب الاتصالات المكثفة والضغوط التي تقوم بها عدة دول وعلى رأسها مصر، إذ دخلت شاحنات محملة بالوقود، لتصل إلى المنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتقول المؤسسات الأممية، إن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا حتى تلبي احتياجات المواطنين.

المساعدات الإنسانية معبر كرم أبو سالم قطاع غزة فلسطين جيش الاحتلال معبر رفح
