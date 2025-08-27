رويترز: الترويكا الأوروبية تعيد فرض العقوبات الأممية على إيران غدًا

وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز"، بأنه من المرجح أن تعيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا غدا الخميس، فرض عقوبات الأمم المتحدة على دولة إيران بسبب ملفها النووي.

وقالت المصادر، الأربعاء، إن الترويكا الأوروبية قد تؤجل خطوات ملموسة في حال تقديم طهران خلال شهر التزامات بشأن برنامجها النووي.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تفاصيل اجتماع طهران مع الدول الأوروبية، أمس في جنيف، مؤكدا أن الاتصالات بين إيران والطرف الأوروبي ستستمر خلال الأيام المقبلة.

وقال بقائي، إن الاجتماع عُقد بحضور ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثلاث دول أوروبية وبمشاركة نائب المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث، أنه جرت المفاوضات في إطار سياسة إيران لاستخدام جميع القدرات الدبلوماسية من أجل ضمان المصالح الوطنية.

وأكد بقائي: "في الأسابيع الأخيرة، دعت الدول الأوروبية اللجوء إلى آلية استعادة عقوبات مجلس الأمن (آلية الزناد)، حيث أكدت إيران في مواقفها المبدئية: بناء على أسباب قانونية وقضائية واضحة، الدول الأوروبية الثلاث لا تملك مثل هذا الحق، وفي حالة اتخاذ مثل ذلك الإجراء، فستكون العواقب على عاتق تلك الدول نفسها".

وأضاف: "في هذا الاجتماع، تم شرح موقف إيران بشأن ضرورة رفع العقوبات والحفاظ على الحقوق النووية بشكل شفاف، كما تم التأكيد على مسؤوليات الأطراف الأوروبية، موقف كلا الطرفين واضح وتم التوضيح للأطراف الأوروبية بشكل جيد ما هي مسؤولياتهم".