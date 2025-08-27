إعلان

تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة

06:10 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وكالات

بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين.

وتحركت 3 شاحنات وقود إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، وفقا للغد.

وازداد عدد الشاحنات الذي يدخل القطاع يوميا بشكل ملحوظ، بسبب الاتصالات المكثفة والضغوط التي تقوم بها عدة دول وعلى رأسها مصر، إذ دخلت شاحنات محملة بالوقود، لتصل إلى المنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتقول المؤسسات الأممية، إن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا حتى تلبي احتياجات المواطنين.

