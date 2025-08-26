البرازيل: وزير الدفاع الإسرائيلي وجّه إهانات غير مقبولة ضد رئيسنا

وكالات

قالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان، الثلاثاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجه مجددا إهانات وأكاذيب وتصريحات مسيئة وغير مقبولة ضد البرازيل والرئيس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأشارت الخارجية البرازيلية، إلى أنه يُتوقع من وزير الدفاع الإسرائيلي أن يتحمل مسؤوليته ويكشف حقيقة هجوم أمس على مستشفى ناصر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بدلا من الأكاذيب المعتادة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي انتقد في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، التقارب بين حكومتي البرازيل وإيران، متهما الرئيس البرازيلي بأنه معاد للسامية وداعم لحركة حماس.

وأشار كاتس، إلى أن الرئيس البرازيلي اختار جانب أنظمة مثل إيران "تنكر المحرقة (الهولوكوست) وتهدد بتدمير إسرائيل".

واعتبر كاتس، أن وجود "شخص مثل لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل أمر مخز لشعبه الرائع وأصدقاء إسرائيل في البرازيل".