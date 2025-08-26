عبد العاطي: الجرائم الإسرائيلية فاقت كل الحدود

وكالات

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، اليوم الثلاثاء؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع بقطاع غزة.

وأشاد الوزيران بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا، ودار حديث حول سبل تطويرها في شتى المجالات، وتناولا في هذا السياق الزيارة المرتقبة لملك إسبانيا إلى مصر خلال الفترة القادمة، فى انعكاس لعمق العلاقات بين البلدين.

وثمّن الوزيران النمو المتسارع في العلاقات الثنائية، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية إلى إسبانيا في شهر فبراير 2025 والتي شهدت ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وناقش الوزيران بشكل مطول التطورات فى غزة، حيث اتفقا على الخطورة البالغة للوضع الراهن وتوسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتردى الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق وصل إلى المجاعة.

وأكد عبد العاطى أن الجرائم الإسرائيلية فاقت كل الحدود، ولابد من اتخاذ إجراءات محددة وفاعلة من الاتحاد الأوروبي، لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الدولية.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإسبانى إلى أن اتصاله يأتى فى إطار الحرص على الاستماع إلى رؤية مصر إزاء التطورات في غزة، خاصة قبل انعقاد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى الدنمارك نهاية الشهر الجارى.

واستعرض عبد العاطى فى هذا الإطار صفقة وقف إطلاق النار المطروحة التى تستند إلى عناصر مقترح ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الكرة أصبحت الآن فى ملعب اسرائيل، وأن المقترح الوحيد المطروح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، على أن تشهد هذه الفترة مفاوضات للتوصل لتسوية شاملة ووضع حد للحرب، وإطلاق سراح عدد من الاسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.