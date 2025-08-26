إعلان

وزير النقل التركي يواجه غرامة وانتقادات بعد قيادته بسرعة جنونية (فيديو)

12:21 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

وزير النقل التركي يواجه غرامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تعرض وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو لمخالفة مرورية بعد نشره مقطع فيديو وهو يقود سيارته بسرعة وصلت إلى 225 كيلومتراً في الساعة على أحد الطرق السريعة، أي ما يعادل ضعف الحد الأقصى المسموح به، ما أثار موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي تخللته موسيقى شعبية تركية ومقاطع من خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان يتحدث فيه عن إنجازات حكومته في مجال البنية التحتية، أظهر بوضوح عداد السرعة وهو يرتفع بشكل حاد بينما كان الوزير يتجاوز سيارات أخرى على طريق أنقرة – نيكدة السريع.

أعلنت شرطة المرور فرض غرامة مالية على أورال أوغلو قدرها 9267 ليرة تركية (نحو 280 دولاراً) نتيجة تجاوزه السرعة المقررة، وذلك على مسافة تقارب 50 كيلومتراً من العاصمة أنقرة.

وبعد الجدل الذي أثاره الفيديو، نشر الوزير صورة للمخالفة عبر منصة "إكس" وكتب قائلاً: "أعتذر لأمتنا".

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة في تركيا يبلغ 140 كيلومتراً في الساعة، فيما تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل نحو 1.5 مليون حادث سير العام الماضي أسفر عن وفاة 6351 شخصاً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير النقل التركي يواجه غرامة انتقادات قيادته بسرعة جنونية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها