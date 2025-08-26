وزير النقل التركي يواجه غرامة وانتقادات بعد قيادته بسرعة جنونية (فيديو)

وكالات

تعرض وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو لمخالفة مرورية بعد نشره مقطع فيديو وهو يقود سيارته بسرعة وصلت إلى 225 كيلومتراً في الساعة على أحد الطرق السريعة، أي ما يعادل ضعف الحد الأقصى المسموح به، ما أثار موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي تخللته موسيقى شعبية تركية ومقاطع من خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان يتحدث فيه عن إنجازات حكومته في مجال البنية التحتية، أظهر بوضوح عداد السرعة وهو يرتفع بشكل حاد بينما كان الوزير يتجاوز سيارات أخرى على طريق أنقرة – نيكدة السريع.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶



Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

أعلنت شرطة المرور فرض غرامة مالية على أورال أوغلو قدرها 9267 ليرة تركية (نحو 280 دولاراً) نتيجة تجاوزه السرعة المقررة، وذلك على مسافة تقارب 50 كيلومتراً من العاصمة أنقرة.

وبعد الجدل الذي أثاره الفيديو، نشر الوزير صورة للمخالفة عبر منصة "إكس" وكتب قائلاً: "أعتذر لأمتنا".

Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.



Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.



Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة في تركيا يبلغ 140 كيلومتراً في الساعة، فيما تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل نحو 1.5 مليون حادث سير العام الماضي أسفر عن وفاة 6351 شخصاً.