وزير خارجية إسرائيل: حل الدولتين خيار انتحاري بالنسبة لنا

وكالات

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء الإثنين، مؤتمرا صحفيًا أمام قيادة مؤتمر الرؤساء، المنظمة الجامعة للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وحذر من ما وصفه بـ"جهد دولي تقوده حكومات يسارية" لفرض دولة فلسطينية على إسرائيل.

وقال ساعر خلال كلمته في نيويورك: "هذه الجهود تقودها دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بذلك، سيكون بمثابة انتحار لنا."

وأضاف أن "المحور الإيراني الذي كان يحاصر إسرائيل عسكرياً قد ضعف بشكل كبير، لكن ما كان حصاراً عسكرياً تحول الآن إلى محاولة لحصار سياسي، هدفه فرض دولة فلسطينية علينا"، وأردف: "في السابع من أكتوبر رأينا ما يحدث عندما يُسمح لدولة بالظهور قرب بلداتنا، وإذا قامت دولة فلسطينية في يهودا والسامرة فستكون جميع مراكزنا السكانية في خطر."

ويزور ساعر الولايات المتحدة للمرة الأولى بصفته وزيراً للخارجية، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب مشاركته في سلسلة لقاءات سياسية إضافية.

وقدّم ساعر خلال الاجتماع لممثلي مؤتمر الرؤساء آخر المستجدات السياسية والأمنية، معبّراً عن شكره لدعمهم المستمر لإسرائيل، ويُعد مؤتمر الرؤساء مظلةً تضم عشرات المنظمات اليهودية الأميركية وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع الإدارة والكونغرس.