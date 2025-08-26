ترامب يجدد إشادته بموافقة بوتين على زيارة ألاسكا



وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إشادته بموافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على حضور لقاء القمة في ألاسكا.

ووفقا للرئيس الأمريكي، لم يرغب الرئيس بوتين في البداية في السفر إلى الولايات المتحدة، مضيفا: "ولكنني حقا أقدر عاليا قيامه بذلك".

عقدت القمة الروسية – الأمريكية، التي وصفها كثيرون بالتاريخية، في ألاسكا في يوم 15 أغسطس. وخلالها ناقش الرئيسان بوتين وترامب، سبل حل النزاع الأوكراني، وفقا لروسيا اليوم.

ووصف الزعيمان الاجتماع بإيجابية، وعقب القمة، صرح الرئيس بوتين بإمكانية التوصل إلى حل للصراع، مؤكدا حرص موسكو على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.

بدوره، أوضح الرئيس ترامب أنه ونظيره الروسي قد اتفقا على "العديد من النقاط" بشأن القضية الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن بعض القضايا.

وفي اليوم نفسه، أجرى مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال فيها إن إمكانية التوصل إلى اتفاق باتت تعتمد الآن على فلاديمير زيلينسكي.