

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعلاقته الجيدة للغاية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقبل استقبال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج في البيت الأبيض، قال ترامب إنه "يعرف كيم أفضل من أي شخص، تقريبا بخلاف شقيقته".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الآن أنا أعرفه جيدا وتوافقت معه، لا يفترض بي أن أقول إنه يروق لي كثيرا لأنني إذا فعلت ذلك ستقتلتني وسائل إعلام الأخبار الكاذبة".

وأعلن ترامب عن احتمال عقد لقاء آخر مع كيم، دون تقديم تفاصيل محددة، حيث قال "سنلتقي في مرحلة ما، أنا أتطلع إلى ذلك".

وطلب لي من الرئيس الأمريكي العمل من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال فترة ولايته الأولى في المنصب انتهج ترامب سياسة غير تقليدية بشأن كوريا الشمالية والتقى كيم عدة مرات بهدف تأمين نزع السلاح النووي في بيونج يانج.