وكالات

قالت القناة 14 الإسرائيلية إن إسرائيل خفضت مستوى علاقتها الدبلوماسية مع البرازيل.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن البرازيل رفضت قبول اعتماد سفيرة إسرائيلية جديدة لديها وإن العلاقات تدار على أدنى مستوى.

رفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي أُعُلن "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل، الموافقة على تعيين السفير الإسرائيلي الجديد، وردًا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أن العلاقات بين البلدين ستُدار من الآن فصاعدًا على مستوى أدنى، ولن يُرسل أي سفير آخر.

رفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الموافقة على تعيين السفير الإسرائيلي الجديد، غالي داغان، على خلفية الأزمة بين البلدين بشأن حرب غزة، وذكرت صحيفة "غازيتا دي بوفو" البرازيلية ذلك.

قالت وزارة الخارجية: "إنّ الموقف الانتقادي والعدائي الذي أظهرته البرازيل تجاه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تفاقم منذ أن شبّه رئيسها أفعال إسرائيل بأفعال النازيين