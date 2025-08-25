وكالات

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت اليوم عملية الإنزال الجوي رقم 80 في إطار عملية "طيور الخير"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة كل من المانيا وإندونيسيا.

وضمت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ومع إتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية أكثر من 4068 طنا، تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، مما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

كما عبرت، اليوم، 20 شاحنة مساعدات إماراتية عبر معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن جهود الإغاثة المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني.

وتحمل الشاحنات كميات متنوعة من المواد الغذائية، التمور، بطاطين للأطفال، وزيت الزيتون، وذلك في إطار مواصلة القوافل الإنسانية الإماراتية تقديم المساعدات العاجلة لتخفيف معاناة الأسر المتضررة داخل القطاع.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للدعم الإماراتي المستمر، وبالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الفلسطينية المتضررة، في وقت يشهد فيه القطاع أوضاعًا إنسانية صعبة جراء استمرار العدوان.