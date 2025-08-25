وكالات

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة ستبقى "سداً منيعاً" في وجه إسرائيل، مشدداً على أن بديلها الوحيد هو الاستسلام، وهو ما لن يقبله الحزب أو اللبنانيون.

وقال "قاسم" خلال كلمة ألقاها في حفل تأبين السيد عباس الموسوي، إن إسرائيل لم تتجاوز منذ عام 2006 سوى "التلال الخمس" التي احتلتها في جنوب لبنان، وذلك بفضل وجود المقاومة التي حالت دون تحقيق أهدافها.

وتطرق الأمين العام لحزب الله إلى قرار الحكومة اللبنانية الأخير بشأن سلاح المقاومة، واصفاً إياه بـ"القرار الخطيئة" الذي اتُّخذ تحت إملاءات أميركية وإسرائيلية، معتبراً أنه غير ميثاقي ويضر بالسيادة الوطنية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لتخريب لبنان وإشعال الفتنة فيه، مؤكداً أنها تعمل على منع وصول السلاح الذي يحمي البلاد، قائلاً: "إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها فهي ليست أمينة على سيادة لبنان".

وشدد قاسم على أن الحزب لن يتخلى عن السلاح الذي وصفه بأنه "حمى لبنان وأعزه"، موضحاً: "قدّمنا أكثر من 5 آلاف مجاهد وقادة كباراً، ومن يطلب منا تسليم السلاح إنما يريد نزع الروح منا، وعندها سيرى العالم بأسنا".