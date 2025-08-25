سماعة رأس تدعم الترجمة المباشرة بالذكاء الاصطناعي من "إتش تي سي"

(د ب أ)

أعلنت شركة "إتش تي سي" عن إطلاق سماعة الرأس HP06 الجديدة، والتي تدعم الترجمة المباشرة بالذكاء الاصطناعي بين ما يصل مجموعه إلى 135 لغة في الوقت الحقيقي عبر التطبيق المرفق، الأمر الذي يكون مفيدا في رحلات العمل على سبيل المثال.

وأوضحت الشركة التايوانية أن سماعة الرأس HP06 الجديدة من فئة Over Ear تأتي مزودة بمشغلات بحجم 40 ملم، وتعتمد على تقنية Bluetooth 6.0 لنقل البيانات.

وتتميز سماعة الرأس بفترة تشغيل بطارية تصل في وضع الاستعداد إلى 50 ساعة، بينما يستغرق الشحن ساعتين عبر منفذ USB Type-C.

وتشتمل السماعة على عناصر تحكم من أجل التحكم في مستوى الصوت، مما يُجنّب المستخدم عناء استخدام هاتفه الذكي.

وتتوفر سماعة الرأس HP06 الجديدة باللون الأسود أو الأبيض.