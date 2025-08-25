إعلان

سماعة رأس تدعم الترجمة المباشرة بالذكاء الاصطناعي من "إتش تي سي"

04:55 م الإثنين 25 أغسطس 2025

شركة إتش تي سي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

أعلنت شركة "إتش تي سي" عن إطلاق سماعة الرأس HP06 الجديدة، والتي تدعم الترجمة المباشرة بالذكاء الاصطناعي بين ما يصل مجموعه إلى 135 لغة في الوقت الحقيقي عبر التطبيق المرفق، الأمر الذي يكون مفيدا في رحلات العمل على سبيل المثال.

وأوضحت الشركة التايوانية أن سماعة الرأس HP06 الجديدة من فئة Over Ear تأتي مزودة بمشغلات بحجم 40 ملم، وتعتمد على تقنية Bluetooth 6.0 لنقل البيانات.

وتتميز سماعة الرأس بفترة تشغيل بطارية تصل في وضع الاستعداد إلى 50 ساعة، بينما يستغرق الشحن ساعتين عبر منفذ USB Type-C.

وتشتمل السماعة على عناصر تحكم من أجل التحكم في مستوى الصوت، مما يُجنّب المستخدم عناء استخدام هاتفه الذكي.

وتتوفر سماعة الرأس HP06 الجديدة باللون الأسود أو الأبيض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة إتش تي سي سماعة الرأس HP06 الجديدة الذكاء الاصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزارة الإسكان تصدر بيانًا جديدًا بشأن أرض الزمالك.. وتقدم مقترحًا للنادي
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟