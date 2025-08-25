إعلان

المصريون بالأردن يبدأون التصويت بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2025

10:03 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

لمصريون بالأردن يبدأون التصويت

عمان- (أ ش أ)انطلقت صباح اليوم الاثنين عملية التصويت للمصريين المقيمين والزائرين في الأردن، في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقري السفارة المصرية في عمان بحي عبدون، والقنصلية المصرية في العقبة.


وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للأردن، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وفق المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم وغدا الثلاثاء.
وتشهد جولة الإعادة 5 محافظات هي الغربية، الإسماعيلية، الوادي الجديد، بني سويف، والأقصر، حيث يحق للمصريين بالخارج الإدلاء بأصواتهم باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية.


وأكدت السفارة المصرية في عمان اتخاذها كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة، مع توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين، التزاما بالقواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.


وكان رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي، قد أعلن عن إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 5 محافظات بين 10 مرشحين، يمثلون 5 أحزاب و3 مستقلين، وذلك على 5 مقاعد، حيث تجري عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس الجاري، فيما تجري جولة الإعادة داخل مصر يومي 27 و28 من الشهر نفسه.

المصريون الأردن جولة الإعادة انتخابات الشيوخ 2025
