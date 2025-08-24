لأول مرة.. اتحاد الجالية اليهودية في أمريكا يتبرع بمليون دولار لغزة

القاهرة – مصراوي

أثار إعلان اتحاد الجالية اليهودية في نيويورك (UJA-Federation) عن تخصيص مليون دولار لمنظمة IsraAID الإنسانية في إسرائيل لتقديم المياه النظيفة والدواء والطعام للمتضررين في غزة جدلاً واسعًا داخل المجتمع اليهودي الأمريكي، وكشف عن انقسامات عميقة حول الحرب والقيم والهوية اليهودية.

جاء هذا الإعلان بعد أسابيع من الضغوط المتزايدة على إسرائيل للتعامل مع التقارير عن أزمة إنسانية في غزة، ومع تصاعد موقف الحلفاء التقليديين الذين أدانوا الحكومة أو اعترفوا بالدولة الفلسطينية.

ولم يعتد المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة تقديم مساعدات للفلسطينيين، خاصة أثناء النزاعات المسلحة، ما جعل ردود الفعل المتوقعة قوية بين بعض المتبرعين والنقاد.

وفي التعليقات على منشور الإعلان على فيسبوك، تحولت المحادثات بعد مجموعة من الردود الإيجابية إلى جدل حاد، حيث انتقد بعض اليهود زملائهم داخل المجتمع، وليس فقط اليهود المعادين للصهيونية، بعد ما يقارب العامين على الحرب>

وجاءت الدعوات إلى التعاطف ووقف الحرب غالبًا بصيغ دينية، حيث وقع أكثر من 1000 حاخام وقائد يهودي رسالة تطالب إسرائيل بالسماح بدخول مساعدات إنسانية واسعة إلى غزة، محذرين من أن استمرار الحرب قد يضر بـ"السمعة الأخلاقية لإسرائيل ولليهودية نفسها".

وردًا على الانتقادات، قال الحاخام مناحيم كريديتور، أحد أعضاء الاتحاد، خلال بث مباشر على فيسبوك: "تخصيص مليون دولار للأشخاص الجائعين والمتضررين في غزة هو بيان مهم يوضح أن الإنسانية مهمة، وأن عملنا لا يلغي التزامنا تجاه مجتمعنا اليهودي أو الدولة اليهودية".