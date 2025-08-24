مدير الإغاثة الطبية في غزة يعلن ارتفاع حالات سوء التغذية بالقطاع

وكالات

أعلن مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور عائد ياغي، عن ارتفاع حالات الإصابة بسوء التغذية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن بعضها وصل إلى مراحل خطيرة.

وأوضح ياغي، في تصريحات إعلامية اليوم، أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية، حيث إن الكميات التي دخلت لا تكفي لعلاج الأمراض المتفشية.

وأشار إلى أن ما تم إدخاله من أدوية لا يغطي أكثر من 5% من احتياجات سكان غزة الذين أصابتهم الأمراض نتيجة المجاعة.

وفي وقت سابق، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أن إسرائيل ارتكبت "أكبر عمل وحشي ضد القانون الدولي"، داعيًا الدول العربية إلى فرض عقوبات اقتصادية على تل أبيب.

وأضاف فخري، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمتلك الصلاحية لإرسال قوة سلام لوقف المجاعة في غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل فرضت حصارًا شاملاً على القطاع وكان واضحًا أنها ستستخدم التجويع كسلاح في حربها.

وشدد على أن على الحكومات التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.