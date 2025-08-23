ساعتين يومياً فقط.. مدينة يابانية تمنع استخدام المحمول

كتب: عبد الله محمود

خلال أيام قليلة، تعتزم مدينة تويواكي الواقعة في وسط اليابان، منع استخدام الهاتف المحمول داخلها إلا لمدة ساعتين فقط يومياً، وذلك وفقًا لمشروع قرار سيتم عرضه على مجلس المدينة الأسبوع المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 إذا تمت المصادقة عليه.

وأوصى المسؤولون في تويواكي، بمحافظة آيتشي، جميع السكان بالحد من استخدام الهواتف الذكية إلى ساعتين فقط يوميًا خارج أوقات العمل أو الدراسة، بهدف تجنّب الآثار الصحية السلبية الناتجة عن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وبحسب مشروع القرار الجديد، فإن التوصية غير ملزمة ولا تتضمن أي عقوبات على المستخدمين الذين يتجاوزون السقف المحدد، إذ تقتصر على كونها إرشادات عامة موجهة لجميع الفئات العمرية داخل المدينة.

وقال رئيس البلدية ماسافومي كوكي في بيان له أمس، إن الهدف من المرسوم المقترح هو الحد من الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، الذي يسبب مشاكل صحية جسدية وعقلية، بما في ذلك اضطرابات النوم. وأضاف أن الهواتف الذكية باتت أداة لا غنى عنها في الحياة اليومية، لكن من المهم وضع حدود لتقليل تأثيراتها السلبية.

وبالنسبة لطلاب المدارس، يقترح المشروع أن يتجنب تلاميذ المرحلة الابتدائية استخدام الهواتف بعد الساعة التاسعة مساءً، فيما يُنصح طلاب المرحلة الإعدادية وما فوق بعدم استخدامها بعد العاشرة مساءً.

يُذكر أن منطقة كاجاوا في غرب اليابان كانت أول من أصدر مرسومًا مشابهًا عام 2020، أوصى بتقييد ألعاب الفيديو للأطفال إلى ساعة واحدة يوميًا في أيام الأسبوع و90 دقيقة خلال العطل، إضافة إلى وضع حدود زمنية لاستخدام الهواتف الذكية ليلًا.

كما أصدرت مدينة ياماتو في يوليو 2020، قانونًا غير مألوف يمنع استخدام الهواتف الذكية أثناء التجوال، باعتباره خطرًا على الصحة العامة. وتبث محطة قطار ياماتو تسجيلًا صوتيًا يحذر من استخدام الهواتف أثناء المشي على الأرصفة أو في المتنزهات، بالقول: "استخدام الهواتف الذكية أثناء المشي ممنوع، يُرجى تشغيلها بعد التوقف عن المشي".

وتفيد وسائل الإعلام اليابانية بأن هذا النوع من القرارات، سواء في ياماتو أو تويواكي، لا يتضمن فرض عقوبات على المخالفين.