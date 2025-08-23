مقاتلة ميج- 29 أوكرانية تسقط خلال الهبوط ومقتل الطيار



كييف- (د ب أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم السبت، أن مقاتلة ميج-29 أوكرانية سقطت بينما كانت تهبط بعد طلعة جوية، مما أسفر عن وفاة الطيار.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

وتشكل مقاتلات ميج-29 التي ترجع إلى الفترة السوفيتية، أساس سلاح الجو الأوكراني الصغير الذي حصل على طائرات من نفس النوع من بولندا وسلوفاكيا منذ بدأ الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022.

وأعلن سلاح الجو عن هجمات من جانب 49 طائرة روسية غير مأهولة ليلا، جرى اعتراض 39 منها. وتم الإبلاغ عن قصف جوي في سبعة مواقع ودوت صافرات الغارات الجوية في كييف خلال الصباح.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الدفاعات الجوية تعمل، وإن طائرة غير مأهولة سقطت في أحد الطرق.