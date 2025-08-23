تايوان: استفتاء حول عزل 7 معارضين بالبرلمان والعودة إلى الطاقة النووية

تايبيه(تايوان)- (أ ب)

يتوجه الناخبون في تايوان للإداء بأصواتهم في استفتاء اليوم السبت لتحديد ما إذا كانوا سيعزلون سبعة من أعضاء المعارضة من الهيئة التشريعية والعودة إلى الطاقة النووية بعد خمسة أشهر من إغلاق آخر مفاعل نووي عامل.

والتصويت بشأن سحب الثقة عن النواب السبعة وهو الثاني خلال شهر، هو محاولة لاستعادة سيطرة الحزب الحاكم على الهيئة التشريعية بعد أن خسر الحزب التقدمي الديمقراطي أغلبيته في انتخابات عام 2024 .

وتبدو احتمالات تحقيق ذلك ضئيلة بعد أن نجا 24 عضوا من الحزب القومي المعارض في جولة أولى من تصويت بسحب الثقة جرى في 26 يوليو/تموز الماضي.

ومن جهة أخرى، بدأ الحزب التقدمي الديمقراطي بالتخلص بشكل تدريجي من الطاقة النووية، التي كانت توفر في السابق حوالي 20% من الكهرباء في تايوان. وكان آخر مفاعل عامل في محطات الطاقة النووية الثلاث في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي قد تم إغلاقه في مايو بعد 40 عاما من العمل.

لكن في نفس الشهر، وافقت الهيئة التشريعية على اقتراح من حزب الشعب التايواني لإجراء استفتاء حول توسيع نطاق الطاقة النووية بدعم القوميين.