مروعة للغاية.. الحكومة البريطانية تعلق على كارثة المجاعة في غزة

05:38 م الجمعة 22 أغسطس 2025

ديفيد لامي

وكالات

أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، المجاعة "القابلة تمامًا للتجنب" في مدينة غزة واصفًا إياها بأنها "مروعة للغاية".

وقال لامي في بيان: "رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة هو ما تسبب في هذه الكارثة المفتعلة. وهذا يمثل فضيحة أخلاقية".

ودعا لامي إسرائيل إلى السماح "فورًا وبشكل مستدام" بدخول غير مقيّد للغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمساعدات الإنسانية، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من "العمل دون عوائق".

وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لتمكين إيصال المساعدات بأقصى سرعة وبالحجم المطلوب".

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "المملكة المتحدة تجدد إدانتها لهذا العمل العسكري، الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل وتعريض حياة الأسرى المحتجزين لدى حماس للخطر. ونحث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها ووقف خططها".

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني كارثة المجاعة في غزة الحكومة الإسرائيلية وقف فوري لإطلاق النار تمكين إيصال المساعدات لغزة
