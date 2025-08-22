الصحة الفلسطينية: 71 شهيدًا و 251 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 71 شهيدًا و251 إصابة، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 62,263 شهيدًا و157,365 إصابة.

كما سجلت المستشفيات خلال الساعات الأخيرة حالتي وفاة جديدتين بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 273 حالة وفاة، من بينهم 112 طفلًا.

ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر الرابط المخصص لذلك، لاستيفاء المعلومات ضمن سجلات الوزارة الرسمية.