الإمارات تسقط أكثر من 4028 طنا من المساعدات على غزة

وكالات

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت اليوم عملية الإنزال الجوي الـ77 للمساعدات ضمن مبادرة "طيور الخير" التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة دولية شملت ألمانيا، فرنسا، هولندا، سنغافورة وإندونيسيا.

وضمّت الشحنة كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وهيئات خيرية إماراتية، بهدف تلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

وبهذا الإنزال، يرتفع إجمالي المساعدات التي أسقطتها الإمارات جواً إلى أكثر من 4028 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، تأكيداً على التزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وتجسد هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في العمل الإغاثي الدولي، من خلال توحيد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.