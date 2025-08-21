إصابة 7 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة الحوش قضاء في لبنان



وكالات

أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور مساء الأربعاء، أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة 7 أشخاص بجروح.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن مسيرة معادية استهدفت أهدافا بالقرب من المنازل في محلة الحوش، شرق مدينة صور.

وأضافت: "كما استهدفت إحدى الغارات سيارة في منطقة الحوش أيضا، مما أدى إلى إحراقها وتضرر منزل مقابل لموقع الاستهداف".

كما شملت الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي محيط قلعة ميس لجهة بلدة أنصار، ووادي الزرارية وسيناي ودير الزهراني وميس الجبل، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، وفقا لروسيا اليوم.

ونقلت الوكالة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيانا جاء فيه: "أدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور، في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "إكس": "أغارت طائرات سلاح الجو قبل قليل على بنية تحتية إرهابية، مخازن وسائل قتالية ومنصّة إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان، وجود هذه المخازن والبنية التحتية والمنصّة شكّل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ومنذ 27 نوفمبر 2024، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل برعاية أمريكية وفرنسية، ما وضع حدا للمواجهات التي نشبت بينهما على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ورغم الاتفاق، ينفذ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات" حزب الله، وأبقى على وجود قواته في خمس نقاط رئيسية في المنطقة اللبنانية الحدودية مع انتهاء مهلة محددة لانسحابه الكامل في 18 فبراير الماضي.