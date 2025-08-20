إعلان

مسؤول إسرائيلي: المفاوضات تجري بسرية تامة وهذه أيام قرارات حساسة

10:07 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، الأربعاء، إن المفاوضات تجري بسرية تامة وهذه أيام قرارات حساسة ومصيرية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى اليوم مسؤولين قطريين كبارا في باريس.

وأشارت المصادر، إلى أن لقاء ديرمر بالمسؤولين القطريين ناقش صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأوضح مصدران إسرائيليان، أن ديرمر أكد للقطريين أن شرط الصفقة هو إطلاق سراح جميع الأسرى.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، أن إسرائيل تدرس عرض حركة حماس لكنها لا تنوي إرسال فريق تفاوض في الأيام المقبلة، موضحة أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات غدا في مقر القيادة الجنوبية مع رئيس الأركان ووزراء.

وأكدت القناة 12 العبرية، الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظى بدعم أمريكي لتوسيع نطاق الحرب في غزة.

رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي إطلاق سراح جميع الأسرى وقف إطلاق النار بغزة رون ديرمر يلتقي مسؤولين قطريين
