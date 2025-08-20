وكالات

أجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيا مع "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في إطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وكذلك تطورات الملف النووي الإيراني.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي استعرض خلال الاتصال آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، لا سيما بعد موافقة حركة "حماس" على المقترح الذي سبق أن قدمه المبعوث الأمريكي.

وأكد عبد العاطي على الأهمية البالغة لاستجابة إسرائيل للمقترح وتنفيذ عناصره في سبيل معالجة الأزمة الراهنة والحفاظ علي أرواح الأسرى، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين فى غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطينى والذى يتعرض لسياسة ممنهجة للتجويع.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة استغلال الفرصة السانحة حاليا بموافقة حماس على المقترح الأمريكي للتحرك لوضع حد لهذه الحرب غير العادلة والتي تمتد لقرابة العامين، واستغلال فترة التهدئة المقترحة لمدة ستين يوما للتفاوض حول إنهاء الحرب ووضع أسس لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الداعي إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وعدم وجود حلول عسكرية لهذا الملف ولغيره من أزمات المنطقة، مشيرا إلى الاتصالات التي تجريها مصر للعودة إلى المسار التفاوضى بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كذلك، أكد عبد العاطي على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تجسيداً لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بإحلال السلام في المنطقة والعالم والعمل على إنهاء عقود من الصراع الممتد بين الفلسطينيين والاسرائيليين.