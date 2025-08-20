

وكالات

أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة العليا بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، أمرا بالإفراج الفوري عن الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي، ملغية حكما سابقا وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وجاء في السطور الأولى للأمر القضائي، الذي نشرت إذاعة "كاراكول" نسخة منه: "يُكلف القضاء المختص بإصدار أمر فوري بالإفراج عن المدعي ألفارو أوريبي بيليث".

وبموجب الحكم الجديد، أبطلت المحكمة العليا بندا من قرار محكمة الدرجة الأولى، نص على احتجاز أوريبي، وألزمت المحكمة الأدنى بإصدار أمر فوري بإطلاق سراحه، على أن يبقى قرار الإفراج عنه ساريا حتى البت النهائي في الاستئناف الذي قدمه فريق دفاعه.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت مطلع أغسطس الجاري بسجن أوريبي 12 عاما تحت الإقامة الجبرية، وفرض غرامة مالية كبيرة، إضافة إلى منعه من تولي المناصب العامة لأكثر من ثمانية أعوام، بعد إدانته بتهم "رشوة الشهود" و"التلاعب بإجراءات قضائية"، وفقا لروسيا اليوم.

ويُعد أوريبي، الذي شغل منصب رئيس كولومبيا بين عامي 2002 و2010، أحد أبرز الشخصيات السياسية في البلاد ومؤسس حزب "المركز الديمقراطي" اليميني المحافظ.

ورغم الاتهامات، أعلن أوريبي عزمه على مواصلة نشاطه السياسي، مؤكدا أنه سيستمر في مواجهة "الماركسية الجديدة" في كولومبيا.