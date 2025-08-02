مسؤول إسرائيلي: لم يُتخذ قرار نهائي بتغيير المسار بشأن المفاوضات

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن اثنين من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين، السبت، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف استمع طويلا لكل فرد من العائلات.

وأكدت أفراد عائلات الأسرى، أنها نادرا ما تحظى بلقاء كلقاء ويتكوف مع مسؤولين كبار بحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع، أنه لم يتخذ قرار نهائي بتغيير المسار بشأن المفاوضات، مشيرا إلى أن الصفقة الجزئية التي تشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما لا تزال مطروحة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "نحن عند مفترق طرق وحماس تماطل ولا تنخرط لكن هذا قد يتغير قريبا".