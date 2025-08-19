مدير شؤون الأونروا في الضفة يدعو إلى حماية موظفي الوكالة

وكالات

دعا مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، إلى حماية موظفي الوكالة وتكريم جهودهم الاستثنائية في خدمة لاجئي فلسطين، وذلك خلال منشور على منصة "إكس".

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قال فريدريك، إن موظفي الأونروا يواصلون عملهم الداعم للاجئي فلسطين في الضفة الغربية رغم الظروف الصعبة.

كذلك، دعا المجتمع الدولي إلى تكريم جهود موظفي الأونروا عبر ضمان بقائهم آمنين وبقاء عملهم ممولًا.

ومن جانبه، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الوكالة ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة لاجئي فلسطين، وحتى ينتهي ما وصفه بالصراع الممتد لعقود عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية.

ووجه لازاريني، خلال حسابه على منصة "إكس" في اليوم العالمي للعمل الإنساني، التحية لموظفي الوكالة "في الخطوط الأمامية بغزة".

وأكد أنهم دفعوا ثمنًا باهظًا حيث قُتل منذ اندلاع الحرب ما يقارب 360 موظفًا، العديد منهم أثناء تأدية واجبهم، وأُصيب المئات بجروح، وتم اعتقال أو احتجاز ما يقارب 50 موظفًا، وتعرض بعضهم للتعذيب قبل الإفراج عنهم، وفق تعبيره.

وشدد المفوض العام لوكالة الأونروا، على أن طواقم الوكالة "لم تستسلم رغم الجحيم الذي تعيشه يوميًا".