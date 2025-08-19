إعلان

نتنياهو يهاجم رئيس وزراء أستراليا

12:50 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أستراليا في عقب أزمة دبلوماسية جراء إلغاء تأشيرات دبلوماسيين.

وقال مكتب نتنياهو، إن "التاريخ سيذكر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز بوصفه سياسيًا ضعيفًا خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، وفق تعبيره.

وأمس الاثنين، ألغت أستراليا تأشيرة الدخول الخاصة بعضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، تحسبًا لاحتمال نشره الفرقة والكراهية في أراضيها، لترد إسرائيل بإلغاء تأشيرات الإقامة الخاصة بالدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية.

