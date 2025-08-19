كتبت- أسماء البتاكوشي:

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، اتصالاً هاتفياً من السيد كاسبر فيلدكامب وزير خارجية هولندا، وذلك في إطار التشاور الدوري حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وخلال الاتصال، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية توفير الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية المصرية في هولندا، مؤكداً مسؤولية الجانب الهولندي، بموجب القانون الدولي، عن حماية البعثة من أي تجاوزات.

وأعرب وزير الخارجية عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية في لاهاي، محمّلاً السلطات الهولندية المسؤولية الكاملة عن منع تكراره، ومشيراً إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يدفع القاهرة لاتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن.

من جانبه، عبّر الوزير الهولندي عن بالغ الأسف إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية، مؤكداً أنه بحث الأمر مع السلطات الأمنية المختصة، وأن بلاده تعتزم تكثيف الإجراءات الأمنية حول السفارة المصرية، اتساقاً مع التزامات الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد فيلدكامب متانة العلاقات التي تربط هولندا بمصر، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشدداً على حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين.

كما تناول الاتصال تبادل الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة. وأكد الوزير عبد العاطي لنظيره الهولندي استمرار الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى هدنة تضمن وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بلا قيود، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى موافقة حركة حماس على غالبية البنود الواردة في مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأهمية تجاوب الجانب الإسرائيلي مع هذا المقترح.

واستعرض عبد العاطي زيارته لمعبر رفح برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني، موضحًا أنه يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، ومشددًا على أهمية الضغط على إسرائيل لفتح المعابر التي تربطها بقطاع غزة. كما طلب من نظيره الهولندي استثمار دور بلاده داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية الجارية في غزة، مشيراً في هذا السياق إلى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع فور التوصل إلى اتفاق وقف النار.

من جانبه، أثنى الوزير الهولندي على الدور المصري الإيجابي في الدفع نحو التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار، وتمكين دخول المساعدات الإنسانية، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محنته الراهنة.