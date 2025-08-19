سفير فرنسا بإسرائيل: اعترافنا بدولة فلسطينية خطوة لإيجاد مخرج من الحرب

وكالات

أقر سفير فرنسا لدى إسرائيل، فريدريك جورنيس، بأن باريس ترددت سابقًا في الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن هدف الخطوة الآن إيجاد مخرج من الحرب.

وقال جورنيس، إنه من المقرر أن تعترف بلاده بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، في ظل معارضة إسرائيلية لهذه الخطوة.

وأمس الاثنين، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس عقب عزم باريس الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن القنصلية الفرنسية بالقدس تتصرف بتحدٍ، وأن فرنسا تقود الخط المناوئ لإسرائيل، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.