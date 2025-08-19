أوكرانيا: مقتل وإصابة 890 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و71 ألفا و780 فردا، من بينهم 890 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11118 دبابة، و23148 مركبة قتالية مدرعة، و31698 نظام مدفعية، و1470 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1208 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و51894 طائرة مسيرة، و3558 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و59060 من المركبات وخزانات الوقود، و3943 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.