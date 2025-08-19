إعلان

فون دير لاين لترامب: إعادة الأطفال الأوكرانيين يجب أن تكون أولوية المفاوضات

12:08 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

ترامب وأورسولا فون دير لاين

وكالات

وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نداء عاطفيا "كأم وجدة" لإجبار روسيا على إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم خلال غزوها الشامل.

وقالت فون دير لاين، وهي أم لسبعة أطفال، لترامب: "يجب أن يعود كل طفل إلى عائلته. يجب أن يكون هذا من أولوياتنا الرئيسية في هذه المفاوضات".

منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022، نقل الكرملين قسرًا نحو 20 ألف طفل أوكراني من المناطق التي احتلتها قواته إلى روسيا وبيلاروسيا، وفقا للسلطات الأوكرانية. وقد دفعت عمليات الاختطاف المحكمة الجنائية الدولية إلى اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب عام 2023.

يأتي نداء فون دير لاين بعد أن كتبت ميلانيا ترامب رسالة إلى بوتين الأسبوع الماضي تحثه فيها على إعادة الأطفال المختطفين. وشكر زيلينسكي ميلانيا يوم الاثنين على رسالتها، وسلّم ترامب رسالة كتبتها زوجته، أولينا زيلينسكا، موجهة إلى السيدة الأمريكية الأولى.

