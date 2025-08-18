إعلان

إسرائيل تلغي تأشيرات إقامة ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية

02:52 م الإثنين 18 أغسطس 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

وكالات

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم، إلغاء تأشيرات إقامة ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وأكد أنه وجه سفارة إسرائيل في كانبيرا بـ"فحص أي طلب تأشيرة أسترالية رسمية لدخول إسرائيل بعناية".

وجاء ذلك ردًا على إلغاء أستراليا تأشيرة عضو الكنيست سماحا روثمان قبل يوم من وصوله لمؤتمر الجالية اليهودية، وأكدت الداخلية الأسترالية أنها ستحظر دخول أي شخص ينشر رسائل الانقسام والكراهية.

واعتبر روثمان أن قرار أستراليا "معاد للسامية ويدعم الإرهاب، وهو موجه ضد إسرائيل واليهود بأستراليا".

جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي السلطة الفلسطينية أستراليا إسرائيل
