القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس

القدس- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، 33 عاملاً فلسطينيا من قرية أم طوبا، جنوب القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال داهمت شقة سكنية في القرية، واعتقلت 33 عاملاً، من الضفة الغربية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح".

ووفق الوكالة ، "تعرض مئات العمال، في الأشهر الأخيرة، للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية داخل أراضي الـ48 أو من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، بذريعة عدم حيازتهم تصاريح".

وأشارت إلى أن "العمال الذين يحملون تصاريح يعانون من تضييقات كثيرة لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات على حواجز الاحتلال العسكرية، ويخضعون لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل وصولهم لعملهم".

ولفتت إلى أن "أكثر من 150 ألف عامل من الضفة الغربية فقدوا عملهم داخل أراضي الـ48، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة منذ السابع من أكتوبر 2023"، بحسب تقرير للبنك الدولي.