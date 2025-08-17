وكالات

خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الأحد، في مظاهرات حاشدة بوسط تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى من غزة، غير أن مشاركة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد أعطت الاحتجاجات زخما إضافيا.

ورد لا بيد على انتقادات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اتهم فيها المتظاهرين بدعم حماس، قائلا "إن أكثر شيء يضعف حماس هو اتحادنا ورؤيتنا معا وتضامننا وقوة الضمانة المتبادلة في إسرائيل". وأضاف "حينما تعارض الحكومة المتظاهرين وعائلات الأسرى، فهذا يدعم حماس بشكل كبير".

وظهر جالانت بين عائلات الأسرى، معبرا عن دعمه لمطلبهم الرئيسي بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى.

ويشارك آلاف الإسرائيليين، الأحد، في إضراب عام يشمل عدة قطاعات مختلفة، حيث أغلقوا طرق رئيسية بما في ذلك الطريق بين القدس وتل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيليين وصور الأسرى فيما دوّت صفارات الإنذار في مدن عدة.

وفي كلمة أمام حشود المتظاهرين، قالت والدة أحد الأسرى بغزة عنات أنجريست: "اليوم يتوقف كل شيء لكي نتذكر القيمة الأسمى: قدسية الحياة".

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 38 متظاهرا بحلول ظهر اليوم، بعد اشتباكات مع محتجين أغلقوا الطرقات. لكن دوي صفارات الإنذار بسبب إطلاق صاروخ من اليمن أدى إلى تعليق المظاهرات قبل أن يتم اعتراضه.

من جانبه، انتقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطالبات بوقف الحرب، مؤكدا خلال اجتماع حكومته أن الدعوات لإنهاء الصراع دون القضاء على حماس تعزز موقفها، كما تؤخر إطلاق سراح الأسرى وتزيد مخاطر تكرار أحداث 7 أكتوبر.

وأشار نتنياهو إلى عزم حكومته السيطرة على غزة، رغم المخاوف من تعريض حياة الأسرى للخطر.

يُحتجز حوالي 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 يُعتقد أنهم على قيد الحياة، وفقًا لتقديرات إسرائيلية.

وحذّر منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، من نفاد الوقت أمام الأسرى الذين يعانون ظروفًا قاسية.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 61 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب. في المقابل، تُشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى 400 جندي خلال العمليات في غزة.