الجيش اللبناني ينفي خرق الأجواء السورية

(د ب أ)

نفى الجيش اللبناني اليوم الأحد ما يتم تناقله حول خرق الأجواء السورية، مؤكدا أن "الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها".

وقالت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: "تتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارا مفادها بأن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية".

وأوضحت أنه "لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار"، لافتة أن "التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات".

وأكدت ضرورة "التحلي بالمسؤولية وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة".

كانت بعض البلدات اللبنانية الحدودية مع سوريا تعرضت في مارس الماضي لقصف مصدره الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل سبعة مواطنين لبنانيين، وجرح 52 آخرين، ورد الجيش اللبناني على مصادر النيران